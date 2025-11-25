ABC News: Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа

Украинская делегация согласовала с США условия потенциального мирного соглашения, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. Он не уточнил, о каком соглашении идет речь — первоначальном или дополненном после консультаций с европейцами и Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Украинцы согласились на мирное соглашение,— сказал американский чиновник.— Осталось уладить некоторые незначительные детали, но они согласились на мирное соглашение».

По данным портала Axios, план США состоял из 28 пунктов и предполагал отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Financial Times сообщала, что после консультаций с европейцами мирный план Дональда Трампа был сокращен с 28 до 19 пунктов. Агентство Bloomberg писало, что в новой версии нет пунктов об использовании замороженных российских активов.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Украина достигли непринципиальных договоренностей».

Анастасия Домбицкая