FT: Украина согласилась сократить численность ВСУ до 800 тыс. человек

В рамках договора по урегулированию российско-украинского конфликта Украина согласилась сократить численность армии до 800 тыс. человек. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом представители Украины также хотят обсудить наиболее чувствительные вопросы о территориях и гарантиях безопасности, заявили собеседники издания.

Изначальный план предполагал сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского может произойти 27 ноября.

По словам Андрея Ермака, сейчас основные разногласия по мирному договору касаются территориального вопроса — за исключением некоторых пунктов проект соответствует интересам украинской стороны. Кроме того, по словам Андрея Ермака, количество пунктов в плане сократилось с 28 до 19.

Сегодня источник Axios сообщил, что делегации Украины и России проводят прямые переговоры в Абу-Даби по мирному плану. По данным портала, там же сегодня проходит встреча РФ с делегацией США.