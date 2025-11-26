В Нижнем Новгороде введут турналог с 2026 года

С 2026 года в Нижнем Новгороде начнет действовать туристический налог, причем власти сразу установят его по верхнему уровню: 2% в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и 5% — с 2029 года. Как сообщает «Ъ» Приволжье, перед основным заседанием вопрос предварительно обсудили на совместных комиссиях, где депутаты в целом поддержали инициативу. Они подчеркнули необходимость выхода гостиничного сектора из тени.

По данным директора департамента экономики Елены Антоновой, туристический сбор уже действует на территории Нижегородской области — в Кстовском районе, Городецком, Володарском, Балахнинском округах, а также в Арзамасе. Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман предложил включать турналог в стоимость проживания, отметив, что для гостей города удорожание будет минимальным. Аналогичные меры в этом месяце уже введены в Самаре, Курске, Тольятти и Воронеже.