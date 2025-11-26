Депутаты думы Самары одобрили введение туристического налога

Самарская городская дума сегодня, 26 ноября, одобрила проект решения о введении в Самаре туристического налога, сообщил «Ъ-Волга» источник в городском парламенте.

Налоговая ставка в 2026 году составит 1% и к 2030 году увеличится до 5%. Налогоплательщиками являются владельцы средств размещения (гостиниц, отелей, хостелов и т. д.)

Введение туристического налога в Самарской области в прошлом году поддержал Артур Абдрашитов, занимавший пост министра туризма региона (в ноябре этого года занял должность главы областного минтранса), после того как Государственная дума РФ утвердила такой налог.

Согласно данным министерства туризма Самарской области, в 2024 году регион посетили около 1,449 млн туристов, которые потратили 12,9 млрд руб. В прошлом году область была на девятом месте национального туристического рейтинга. В январе-августе 2025 года регион посетили уже 1, 421 млн туристов.

В первой половине ноября введение туристического налога одобрили депутаты Тольятти и Жигулевска.

Сабрина Самедова