В Нижнем Новгороде ввели турналог и повысили налог на имущество физлиц

Гордума Нижнего Новгорода 26 ноября одобрила три вопроса о налогах. Все решения приняты единогласно.

В городе с 2026 года вводится туристический налог — по максимальной планке: 2% в 2026 году, 3% в 2027 году, 4% в 2028 году и 5% с 2029 года. За час до заседания вопрос обсудили на совместном заседании комиссий. Депутаты в целом поддержали введение налога, отметив, что гостиничный бизнес также надо выводить из тени.

Депутат Жанна Скворцова при этом отметила, что с учетом повышения НДС на 2% гостиничный бизнес получит дополнительную нагрузку уже в 4%. Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман высказался, что турналог можно заложить в стоимость гостиничного номера, и она от этого увеличится для потребителей незначительно.

Директор департамента экономики Елена Антонова рассказала, что на территории Нижегородской области туристический налог уже введен в Кстовском районе, Городецком, Володарском, Балахнинском округах и Арзамасе. Также его уже ввели десять городов-миллионников.

В налоге на имущество физлиц с 2026 года увеличивают минимальную ставку: сейчас она равна 0,1% на недвижимость кадастровой стоимостью до 10 млн руб. От 10 до 50 млн — 0,2%, от 50 до 300 млн — 0,3%. Утвержденным решением минимальная ставка повысится до 0,2% — для недвижимости стоимостью до 50 млн руб. включительно. Остальные останутся прежними.

По словам Елены Антоновой, ставку не пересматривали десять лет, и предложенные параметры «соответствуют трендам и ставкам» других крупных городов.

Депутат Николай Сатаев предложил повысить ставку на дорогую недвижимость — кадастровой стоимостью более 300 млн руб. Елена Антонова ответила, что она уже максимальная — 2,5%.

Третий принятый сегодня документ касался земельного налога. По нему ставки сохранят прежними, у Нижнего Новгорода и Кстовского округа они были одинаковые.

Добавим, согласно п.8.1 ст.408 Налогового кодекса РФ, при исчислении суммы налога на имущество физлиц применяется коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налогов, рассчитываемых по кадастровой стоимости, не более чем на 10%.

Галина Шамберина