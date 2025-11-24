В Тольятти и Жигулевске будет введен туристический налог с 2026 года

С 1 января 2026 года в Тольятти и Жигулевске будет введен туристический налог. Соответствующие решения приняты местными депутатами.

Планируется, что с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря 2026 года ставка туристического налога в Тольятти будет 0,5%, а с 1 апреля по 30 сентября — 1%.

В 2027 году ставка останется на уровне 1% с января по март и с октября по декабрь, а с апреля по сентябрь повысится до 2%. В 2028 году с января по март и с октября по декабрь ставка составит 1,5%, а с апреля по сентябрь увеличится до 3%.

В 2029 году ставка будет 2% в первые и последние три месяца и 4% с апреля по сентябрь. В 2030 году налог достигнет 2,5% с января по март и с октября по декабрь, а с апреля по сентябрь — 5%.

Ожидается, что после ввода турналога бюджет Тольятти в 2026 году пополнится более чем на 36 млн руб.

«Наш город и так не является популярным туристическим направлением, гостиницы работают без особого ажиотажа. Вместо того, чтобы создавать условия для привлечения гостей, мы вводим дополнительный налог. Я не увидел в этом перспективы и воздержался при голосовании. К сожалению, большинство депутатов проголосовало "за"»,— написал в своем telegram-канале депутат городской думы Натаниэль Папурин.

