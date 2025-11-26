С 1 декабря в Новороссийске изменят расписание двух автобусов

С понедельника, 1 декабря, в Новороссийске изменится расписание двух муниципальных автобусов. Об этом сообщили в МУП «МПТН».

Изменения коснутся маршрутов №105М и №106М. По данным «МПТН», автобус №105М будет отправляться от остановки «станица Раевская» в 06:00, 06:50, 08:05, 09:25, 10:45, 12:05, 13:25, 15:45, 17:05 и 19:25. От улицы Кутузовской маршрут будет выходить в сторону Раевской в 07:00, 08:20, 09:40, 11:00, 12:20, 14:40, 16:00 и 18:20.

Время отправления маршрута №106М от остановки «улица Красного Октября» после введенных изменений назначено на 06:00, 06:45, 09:40, 14:00, 15:40 и 19:00. От остановочного пункта «Химические склады» до ул. Красного Октября автобус будет отправляться с 06:55, 11:30 и 17:30.

С остановки «станица Натухаевская (центр)» автобус №106М запускается в 06:20, 07:20, 09:55, 11:50, 14:15, 15:55, 17:50 и 19:15. В сторону Натухаевской маршрут будет осуществлять движение в 08:30, 10:20, 12:50, 14:30, 16:20 и 17:50.

София Моисеенко