Урожай подсолнечника в регионах СКФО вырос на 9% в 2025 году

Хозяйства всех категорий Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2025 году собрали около 480 тыс. тонн подсолнечника, что на 9% превышает показатель 2024 года, следует из данных, опубликованных Росстатом.

Большая часть урожая — около 335 тыс. тонн, или 70% — была собрана сельскохозяйственными организациями, фермеры и индивидуальные предприниматели обеспечили 137 тыс. тонн, что составляет 28,5% общего объема. Личные подсобные хозяйства дали лишь 1,4% или 6,6 тыс. тонн.

Наиболее существенный вклад в сбор внес Ставропольский край, обеспечивший свыше трех четвертей общего урожая — порядка 370 тыс. тонн, что близко к уровню предыдущего года. В остальных регионах СКФО произошел рост производства: в Чечне урожай увеличился в три раза — до 66,2 тыс. тонн, в Кабардино-Балкарии — на 20% (31 тыс. тонн), в Дагестане — на 14% (4,5 тыс. тонн). Напротив, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии объемы сбора снизились вдвое по сравнению с 2024 годом.

На Ставрополье подсолнечник выращивали на площади свыше 251 тыс. гектаров. Уборка прошла стабильно, несмотря на неблагоприятные погодные условия начала сезона, включая засуху и град. Урожайность составила 14,7 центнера с гектара против 14,6 ц/га годом ранее. Валовой сбор аграрии края увеличили на 4,9%, достигнув 369,7 тыс. тонн.

Аналитики агрорынка прогнозировали рост урожая подсолнечника в СКФО на 10-15% при благоприятных погодных условиях, что подтверждается итогами сезона и превышает 0,5 млн тонн, тогда как в 2024 году сбор составлял 0,44 млн тонн. Это свидетельствует о восстановлении производства после сложного 2024 года, когда урожайность пострадала из-за климатических факторов. Регион сохраняет важное значение в обеспечении масличными культурами страны, особенно на фоне роста спроса на растительное масло.

Рост урожая подсолнечника в СКФО в 2025 году стал результатом расширения посевных площадей, преодоления неблагоприятных погодных условий и активной работы сельхозорганизаций и фермеров, что придает стабильность агропромышленному комплексу округа и способствует укреплению продовольственной безопасности регионов.

Станислав Маслаков