Отдых в Адлере вошел в список самых дорогих ноябрьских бронирований

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг самых дорогих гостиничных бронирований, оформленных клиентами в ноябре. В число лидеров вошел Адлер, где трехдневное размещение семьи из трех человек в пятизвездочном спа-отеле с завтраками стоило 309 тыс. руб.

Самым дорогим бронированием месяца стала неделя отдыха в Москве: семь дней проживания в пятизвездочном отеле для компании из четырех человек обошлись в 526,5 тыс. руб. В сумму были включены только завтраки.

На втором месте — Санкт-Петербург. Двухдневный визит в пятизвездочный отель для двух туристов стоил 347,1 тыс. руб.

Третья позиция рейтинга досталась Кисловодску, где один из клиентов провел семь дней в пятизвездочном санатории с трехразовым питанием за 310,4 тыс. руб.

В топ-бронь также вошли поездки в Адлер и Ростов-на-Дону. В сочинском Адлере семья из трех человек провела три дня в пятизвездочном спа-отеле за 309 тыс. руб. В Ростове-на-Дону компания из четырех гостей заплатила 212,55 тыс. руб. за аналогичный уровень размещения.

«Ъ-Сочи» писал, что стоимость авиаперелетов на новогодние праздники в этом году демонстрирует значительный разброс: если самые дорогие международные направления в Чили, Аргентину и Мендосу достигают 218-244 тыс. руб., то российские курорты Сочи и Краснодар остаются одними из наиболее доступных с средней стоимостью 8,2 тыс. руб. При этом внутри России сохраняется заметная градация цен — от 6,5 тыс. руб. за перелет в города Поволжья и Урала до наиболее бюджетных направлений в Ярцево, Йошкар-Олу и Смоленск, где билеты можно приобрести всего за 1,2 тыс. руб.

Мария Удовик