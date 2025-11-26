В Забайкалье установили штрафы за нарушение правил продажи энергетиков

Депутаты заксобрания Забайкальского края установили штрафы за нарушение принятого ранее краевого закона об ограничении времени продажи энергетических напитков. Штрафы составляют от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. — для должностных лиц, от 100 тыс. до 150 тыс. руб. — для юрлиц.

Ранее, на октябрьской сессии краевого парламента, депутаты приняли закон об ограничении времени продажи энергетиков с 21:00 до 10:00. Автором инициативы выступила Региональная служба по тарифам и ценообразованию. Ведомство ссылается на исследование РАНХиГС, согласно которому доля потребителей безалкогольных энергетических напитков выросла с 16,6% до 22,8% в период с 2013 по 2023 год. А доля тех, кто вообще не употребляет энергетики, снизилась с 83,4% до 77,2%.

Депутаты заксобрания Забайкалья согласились с тем, что «ограничение времени продажи энергетиков позволит сократить количество их потребления». Помимо этого, краевой закон вводит полный запрет на продажу энергетических напитков в учреждениях образования, здравоохранения и спорта.

Влад Никифоров, Иркутск