В Забайкалье запретили продажу энергетиков в вечернее и ночное время

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в окончательном чтении приняли закон об ограничении времени продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Запрет распространяется на период с 21:00 до 10:00, уточняет пресс-служба краевого парламента.

Автором инициативы выступила Региональная служба по тарифам и ценообразованию. Ведомство ссылается на исследование РАНХиГС, согласно которому доля потребителей безалкогольных энергетических напитков выросла с 16,6% до 22,8% в период с 2013 по 2023 годы. А доля тех, кто вообще не употребляет энергетики, снизилась с 83,4% до 77,2%. Депутаты заксобрания Забайкалья согласились с тем, что «ограничение времени продажи энергетиков позволит сократить количество их потребления».

Ранее президент России Владимир Путин подписал https://www.kommersant.ru/doc/8159460 закон, согласно которому реклама энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Эти изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. В России с 1 марта этого года действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. После введения ограничений отраслевые эксперты заметили снижение темпов роста продаж безалкогольных энергетических напитков.

Влад Никифоров