Участок в Сочи стал вторым по малой площади среди продаваемых в России

Участок в Сочи занял второе место в рейтинге самых маленьких продаваемых земельных объектов в России. По данным сервиса «Циан», его площадь составляет чуть более 0,9 сотки. Лот расположен в Хостинском районе и выставлен на электронный аукцион по цене 632 тыс. руб., пишет ТАСС. Участок имеет статус индивидуального жилищного строительства.

Самым компактным земельным объектом, доступным на рынке, стал участок площадью 0,6 сотки в городском округе Красногорск Московской области. Он продается за 350 тыс. руб. На третьем месте — участок в поселке Ропша Ленинградской области площадью 1 сотка, оцененный в 3,5 млн руб., также относящийся к категории ИЖС.

По словам ведущего аналитика «Циан» Елены Бобровской, на платформе размещено около тысячи участков минимальной площади по всей стране. Они предлагаются под строительство домов, создание огородов, размещение гаражей, торговых или складских помещений, а также других объектов — в зависимости от категории земли и разрешенных видов использования.

«Ъ-Сочи» писал, что ООО «Газпром добыча Астрахань» выставило на продажу за 1,7 млрд руб. принадлежащий ей оздоровительный комплекс «Санаторий «Юг» в Лазаревском районе Сочи. Выставленный на торги объект, расположенный на арендованной до 2066 года территории площадью 164,3 тыс. кв. м, представляет собой полноценный курортный комплекс с четырьмя спальными корпусами, восемью коттеджами на 304 места, развитой лечебной и развлекательной инфраструктурой, собственной благоустроенной территорией с субтропической растительностью и пляжной полосой.

Мария Удовик