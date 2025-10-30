Без лишних стен

В Лазаревском районе Сочи выставлен на продажу ОЦ «Санаторий «Юг», принадлежащий ООО «Газпром добыча Астрахань». Цена продажи составляет 1,7 млрд руб. Как считают эксперты, цена вполне оправдана, а продажа санатория вписывается в общую стратегию компании по реализации непрофильных активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gazpromnoncoreassets.ru Фото: gazpromnoncoreassets.ru

В городе-курорте Сочи выставили на продажу ОЦ «Санаторий «Юг» в поселке Совет-Квадже Лазаревского района. Объект, принадлежащий ООО «Газпром добыча Астрахань», оценили в 1,7 млрд руб. Комплекс общей терапевтической направленности расположен на арендованном участке площадью 164,3 тыс. кв. м, срок аренды действует до 17 октября 2066 года. В состав лота также входит исключительное право на товарный знак «Санаторий "Юг"». Опрошенные «Ъ-Сочи» эксперты считают, что цена вполне оправдана, а объект выставили в выгодное для бизнеса время.

Продажа непрофильного актива происходит на фоне неоднозначных финансовых результатов головной компании. По РСБУ, в период с января по сентябрь 2025 года чистый убыток ПАО «Газпром» составил 170,3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года эти показатели составляли 309,1 млрд рублей. Выручка российской газовой компании осталась на уровне 2024 года — 4,27 трлн руб. Кредиторская задолженность снизилось с 1,47 до 1,05 трлн руб., а валовая прибыль в текущем году возросла на 50% — до 1,269 трлн рублей. Отчетность опубликована на сайте корпорации.

Выставленный на аукционе объект расположен между федеральной трассой Джубга–Сочи и железнодорожным полотном, на рельефной местности с уклоном к морю, в 15 км от поселка Лазаревское и 70 км от центра Сочи. Санаторий включает четыре спальных корпуса и восемь коттеджей — всего 155 номеров и 304 места. В инфраструктуру также входят лечебный корпус, клуб-столовая с двумя залами, кино-концертный зал на 170 человек, лобби-бар, бильярдная, бассейн, спортивные площадки и парковка на 45 мест. Территория благоустроена и озеленена: на ней произрастает более 1 тыс. видов субтропических растений, в том числе реликтовых. Протяженность собственной пляжной полосы составляет 250 м.

Продажа объекта проводится в рамках конкурентной процедуры: прием заявок стартовал 10 октября и завершится 10 ноября 2025 года, торги назначены на 12 ноября.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что продажа санатория вписывается в общую стратегию компании по реализации непрофильных активов.

«"Газпром" уже около пяти лет сокращает долю владения курортными объектами. С 2018–2019 годов компания продала несколько санаториев и пансионатов в Геленджике, Анапе и Сочи. Это не связано с проблемами или убыточностью — просто холдинг концентрируется на профильной деятельности»,— пояснил господин Домащенко.

При этом рисков, связанных с арендой земли, у объекта практически нет. Эксперт заявил, что структуры «Газпрома» всегда очень внимательно относились к оформлению прав на землю, и выразил уверенность, что участок под санаторий предоставлялся под строительство еще в советское время по госакту, а позже право бессрочного пользования было переоформлено в аренду. По его мнению, с учетом сроков и характера документации никаких юридических проблем здесь быть не может.

Юрист уточнил, что даже если бы речь шла не о структуре «Газпрома», при корректном оформлении документов риски также были бы минимальны. Специалист пояснил, что если договор аренды заключен с территориальным управлением Росимущества по краю, то это максимально защищает интересы владельца, и даже в случае, если бы объект принадлежал не крупной компании, а частному обществу, это не стало бы препятствием для безопасной сделки.

«Если санаторий не купят с первого раза, то, уверен, что за 1,5 млрд руб. его заберут в течение трех месяцев. Объект обладает хорошими характеристиками, развитой инфраструктурой и сильным брендом, что делает его конкурентоспособным»

При этом, по оценке президента Ассоциации АМОС и сопредседателя Комитета по санаторно-курортной сфере Российского союза туризма Дмитрия Богданова, окупаемость вложений в такой объект вполне реальна. Он пояснил, что при выходе на рынок корпоративных заказов, например, путем заключения соглашений с крупными предприятиями, которые направляют сотрудников на лечение и отдых, срок окупаемости может составить 8–10 лет. Без подобных контрактов, по его словам, этот показатель составит порядка 10–12 лет, что является неплохим результатом для объектов с такой площадью и инфраструктурой.

Роман Домащенко также подчеркивает, что с коммерческой точки зрения объект действительно выглядит привлекательным и ликвидным: «Сейчас мы наблюдаем, как крупные корпорации возвращаются к практике санаторного лечения сотрудников. Заключаются долгосрочные контракты с курортами. Работников с Севера и из Сибири отправляют на Юг поправить здоровье. Это возрождает интерес к таким объектам, делает их финансово устойчивыми. Учитывая инфраструктуру «Юга», медицинскую часть и наличие круглогодичного потока отдыхающих, объект можно считать перспективным активом».

При этом, учитывая описание объекта и его стоимость, продажа может состояться в короткие сроки, подчеркивает господин Домащенко: «Если санаторий не купят с первого раза, то, уверен, что за 1,5 млрд руб. его заберут в течение трех месяцев. Объект обладает хорошими характеристиками, развитой инфраструктурой и сильным брендом, что делает его конкурентоспособным».

Господин Богданов считает, что рублевую оценку санатория «Юг» более чем адекватной: «Я бы даже сказал, она немного ниже рыночной. Санаторий находился под профессиональным управлением, за ним внимательно следили, вовремя проводили ремонты, не допуская износа инфраструктуры. Новому владельцу, конечно, стоит рассмотреть возможность инвестиций в размере от 500 млн до 1,5–2 млрд руб., чтобы существенно обновить объект и вывести его на новый уровень сервиса».

Мария Удовик