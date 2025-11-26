В Неклиновском районе 26 ноября объявили днем траура после атаки БПЛА

В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявили днем траура в связи с гибелью мирных жителей при атаке БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Даниленко.

Во всех учреждениях приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате ночной атаки беспилотников в Таганроге погибли три мирных жителя, еще 10 человек пострадали. По данным главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой, в результате атаки также повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.

В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Мария Хоперская