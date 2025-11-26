Наталья Хмельницкая: «Быть лидером — значит лично отвечать за каждый результат»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

Спикер встречи Наталья Хмельницкая (слева)

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 20 ноября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стала главный врач «Клиники Фомина» Наталья Хмельницкая. Эксперт поделилась историей своего прихода в медицину, объяснила, почему качество и искренняя забота о пациентах — это не маркетинговый прием, а основа устойчивой бизнес-модели, и раскрыла принципы организации работы своей клиники.

Родившись в Краснодаре в семье, где несколько поколений связали свою жизнь с этим городом, Наталья Хмельницкая с детства ощущала призвание к медицине. Несмотря на сомнения родителей и существующие социальные стереотипы о женщинах-врачах, она решила последовать своему выбору.

Гостей интересовал вопрос, как клиника выстраивает доверие, опираясь на доказательную медицину и отказ от лишних назначений.

Фото: Михаил Брайко

Карьера эксперта началась в государственной медицине, где молодой специалист столкнулась с типичными проблемами отрасли: дефицитом лекарственных препаратов, перегруженностью персонала и ограниченными возможностями для качественной работы с пациентами. Постепенно выстраивая профессиональную траекторию, в 2016 году Наталья приняла решение покинуть госсектор ради работы в краевом центре охраны здоровья семьи и репродукции, а затем присоединилась к команде «Клиники Фомина», где сейчас лично следит за качеством работы и тщательно отбирает сотрудников.

Особое внимание спикер уделила репутации и доверию пациентов: клиника избегает излишеств и лишних назначений, концентрируясь на качестве приема, профессионализме врачей и безопасности пациентов. В качестве примера она привела систему доказательной медицины, когда диагнозы ставятся строго по стандартам, а ненужные анализы и процедуры исключаются.

«Качество и искренняя забота о пациенте — это не пункты в маркетинговом плане, а единственно возможная бизнес-модель»— заявила Наталья Хмельницкая.

Для контроля качества в клинике постоянно отслеживаются ключевые показатели: количество жалоб, осложнений и повторных обращений. По словам эксперта, такой подход позволяет не только повышать медицинские результаты, но и строить долгосрочные отношения с пациентами.

Модерировал встречу сооснователь Клуба, создатель группы компаний «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

Фото: Михаил Брайко

Сейчас «Клиника Фомина» растет стремительно: сеть охватывает более 30 филиалов, в краснодарской клинике работает около 90 сотрудников. Средний месячный чек пациента составляет 15–20 тыс. руб., при этом ежемесячно клинику посещают 4–6 тыс. пациентов. В целом медкомплекс демонстрирует рост около 19% в год, что связано как с увеличением числа обращений, так и с ростом стоимости услуг.

Ключевые направления учреждения — ВРТ, гинекология, а также параллельно активно развиваются педиатрия, хирургия, ЛОР-направление, эндокринология (в том числе лечение патологии щитовидной железы), УЗИ и косметология. Диверсификация позволяет создавать комплексные медицинские центры семейного типа.

После приема врач может открыть чат в мобильном приложении клиники, где пациенты получают возможность задать дополнительные вопросы. Как подчеркнула эксперт, система подобного общения позволяет более тщательно разобрать сложные случаи, обеспечивая врачебную поддержку практически круглосуточно.

«Быть лидером — значит лично отвечать за каждый результат. Именно так, изо дня в день, и рождается та самая репутация, которая дороже любой рекламы», — подчеркнула Наталья.

При подборе персонала руководство клиники делает акцент не только на профессиональных компетенциях, но и на соответствии корпоративным ценностям. Важно выстраивать команду по духу, а не только по резюме, резюмировала спикер.

Александр Полиди — сооснователь КубА Клуба доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани; Наталья Хмельницкая — главный врач «Клиники Фомина»; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior

Фото: Михаил Брайко

Формат мероприятия также позволил гостям напрямую задать вопросы о стратегии развития клиники, уникальных предложениях и особенностях работы с пациентами. Наталья открыто рассказала о конкуренции на рынке Краснодара, о специфике направления ВРТ и о том, почему важно выстраивать команду по духу, а не только по резюме. Она подчеркнула, что клиника ориентируется на результат, а не на массовый поток пациентов, и каждому подбирается оптимальный путь лечения.

Подводя итоги встречи, спикер заявила, что успех частной медицины строится на постоянной работе над качеством, искренней заботе о пациенте и профессиональном росте команды.

