В Ростове осудили сотрудника «Лукойла» за попытку дать взятку ФСБ

Ростовский суд приговорил сотрудника «Лукойла» Дмитрия Горохова к 10,5 годам колонии строгого режима за попытку передачи 10 млн руб. взятки работнику ФСБ для прекращения проверки подшипникового завода. Помимо лишения свободы, подсудимому назначили штраф 70 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый действовал в интересах руководства ООО «10-ГПЗ». Он предложил сотруднику регионального управления ФСБ взятку в размере 20 млн руб. При передаче части суммы — 10 млн руб. — фигуранта задержали оперативники УФСБ по Ростовской области.

Доказательства собрал следственный отдел по Ленинскому району Ростова-на-Дону. Суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Решение суда в законную силу не вступило.

Валентина Любашенко