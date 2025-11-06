Десять с половиной

Суд в Ростове-на-Дону признал сотрудника ПАО «Лукойл» Дмитрия Горохова виновным в попытке передать сотруднику регионального управления ФСБ 10 млн руб. По версии следствия, осужденный действовал в интересах руководителей подшипникового завода ООО «10-ГПЗ», которые хотели добиться прекращения проверки предприятия правоохранителями. Дмитрию Горохову назначено десять лет шесть месяцев колонии строгого режима и штраф 70 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор представителю крупного энергетического холдинга, который был задержан при передаче взятки за прекращение проводимой ФСБ России проверки предприятия, поставляющего оборудование для нужд СВО. Дмитрий Горохов признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), ему назначено десять лет и шесть месяцев колонии строгого режима, а также штраф 70 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, сотрудник управления внутренней безопасности ПАО «Лукойл» Дмитрий Горохов предложил одному из сотрудников управления ФСБ 20 млн руб. якобы за прекращение проверки на ростовском подшипниковом заводе ООО «10-ГПЗ». Сотрудник ведомства действовал по инструкции, предусмотренной для таких ситуаций, и сообщил о готовящемся преступлении.

Первую половину оговоренной суммы Дмитрий Горохов должен был передать 5 сентября 2024 года. Встреча, проходившая под контролем оперативников, состоялась в ростовском парке имени Максима Горького. Дмитрий Горохов при задержании пытался сбежать, но ему это не удалось.

В отношении задержанного СУ СК России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а в отношении неустановленных лиц из числа руководства предприятия, проверку которого пытались прекратить, — дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Дмитрий Горохов курировал ЮФО в управлении внутренней безопасности ПАО «Лукойл». Ранее он работал следователем в ГСУ МВД России в Москве, но уволился из полиции почти три года назад.

В мае 2025 года стало известно,что собственников и руководителей ООО «10-ГПЗ» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Фигурантами дела являются собственник предприятия Роман Волков, генеральный директор Александр Дьяченко и финансовый директор Феликс Захарцов. Суд отправил их в СИЗО. Еще один совладелец завода Людмила Кулешова объявлена в розыск.

Также по делу арестован бывший заместитель руководителя Росстандарта России Алексей Кулешов, являющийся двоюродным братом Романа Волкова и сыном Людмилы Кулешовой. По версии следствия, фигуранты в пять-десять раз завышали данные о трудозатратах на производство.

Ранее по этому уголовному делу были задержаны бывший директор по экономике и финансам ООО «10-ГПЗ» Николай Борисов, гендиректор этого предприятия Александр Дьяченко и бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России, полковник Андрей Сухомлин. Его, помимо мошенничества, обвиняют во взяточничестве (ст. 159, ст. 290 УК РФ): он якобы получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

В 2020-2021 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО «10-ГПЗ» заключил с госзаказчиком договоры на поставку подшипниковой продукции на общую сумму 1,5 млрд руб.

Кристина Федичкина