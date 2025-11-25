Стармер: страны Запада решили не создавать новый план по Украине

Союзники Украины решили работать с уже существующим планом США по урегулированию российско-украинского конфликта, а не создавать новый документ. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, некоторые пункты плана требуют согласия стран Европы и членов НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

По оценкам британского премьера, изначальная версия плана президента США Дональда Трампа из 28 пунктов включала несколько неприемлемых пунктов. «Однако в нем также были важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и длительного мира»,— сказал господин Стармер на выступлении в Палате общин (трансляция велась на YouTube-канале Daily Express).

На консультациях в Женеве США и Украина добились прогресса по мирной инициативе, добавил премьер Британии. «План должен базироваться на следующих основных принципах: суверенитет Украины должен быть обеспечен, Украина должна иметь возможность защитить себя в будущем, а вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должны определяться Украиной»,— заявил Кир Стармер. По его словам, стороны продолжают редактировать документ.

Первая редакция плана США из 28 пунктов, которую опубликовал Axios, предполагала отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По информации Financial Times, после переговоров США и Украины в Женеве документ был сокращен до 19 пунктов. В новой версии нет пунктов об использовании замороженных российских активов, утверждает Bloomberg.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Украина достигли непринципиальных договоренностей».