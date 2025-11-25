В Ставропольском крае открыли три агрокласса

Три новых агротехнологических класса начали работу в разных общеобразовательных школах Ставропольского края.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Классы оборудованы Агрохолдингом «СТЕПЬ» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и федерального проекта «Кадры в АПК». Инициатором и координатором этого проекта выступил Минсельхоз РФ при поддержке учебных заведений и частного бизнеса.

Агроклассы укомплектованы приборами и пособиями для обучения школьников по двум направлениям: растениеводство и животноводство. Среди них – интерактивные панели и цифровые лаборатории по химии и биологии; комплексы робототехники, например, умные теплицы; приборы для лабораторного анализа почвы и цифрового земледелия, включая мультидатчики; а также новая мебель, ноутбуки и принтеры. Все это позволит проводить как теоретические, так и прикладные занятия. Учебная нагрузка и темы занятий будут определяться с учетом местных особенностей и запросов отрасли. Помимо педагогов, практические мастер-классы школьникам будут проводить специалисты Агрохолдинга «СТЕПЬ». Также запланированы выездные экскурсии на предприятия «СТЕПИ».

К 2030 году по всей России планируется открыть 18 тысяч агроклассов. По данным Минсельхоза РФ, ежегодно отрасли АПК требуется 160 тыс. сотрудников, из них 150 тыс. приходится на замещение уходящих кадров. Работа по ранней профориентации стартовала и набирает обороты, количество агроклассов растет, их в стране уже более 600: в Краснодарском крае – 133, на Ставрополье – свыше 60, в Ростовской области – 19, а в следующем году на Дону планируется открыть ещё 50.

«Для решения проблемы дефицита кадров в АПК необходимо формировать кадровый резерв на будущее уже сейчас, и наша компания уже длительное время вкладывает ресурсы в развитие молодых кадров», — рассказал Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ». Агрохолдинг «СТЕПЬ» присоединился к проекту оборудования агроклассов, так как в компании стартовала в этом году собственная корпоративная программа Учебный год в «СТЕПИ», которая направлена на привлечение школьников и студентов в сектор АПК.