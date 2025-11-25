Сочинские девелоперы не смогли оспорить взыскание 6,1 млрд рублей по иску ГП

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Горячеключевского городского суда, подтвердив взыскание 6,1 млрд руб. с группы сочинских девелоперов по иску Генпрокуратуры. Апелляционная жалоба ответчиков, среди которых фигурирует предприниматель Виген Саркисян, владелец краснодарской гостиницы Crown Plaza и ряда других активов, отклонена, сообщили в пресс-службе региональных судов, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры рассматривался в первой инстанции 18 июня 2025 года. Надзорное ведомство установило, что несколько жилых комплексов в Адлерском районе Сочи были возведены с нарушением земельного законодательства: под застройку использовались участки, принадлежавшие овощеводческому совхозу «Чкаловский». Из сельхозоборота, по данным прокуратуры, было незаконно выведено 606 га.

Ущерб государству оценен в 4,2 млрд руб. из-за утраты земель, предназначенных для продовольственной безопасности, а экологический вред — еще в 1,9 млрд руб. Ответчики утверждали, что переход прав на участки осуществлялся в рамках закона, а представители господина Саркисяна отрицали его аффилированность с застройщиками. Суд эти доводы не принял.

Вячеслав Рыжков