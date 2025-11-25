Сочинские застройщики не смогли оспорить взыскание 6,1 млрд рублей

Вступило в силу решение по иску Генпрокуратуры о взыскании 6,1 млрд руб. с группы сочинских застройщиков, в числе которых Виген Саркисян, владелец краснодарской гостиницы Crown Plaza (бывший «Интурист») и других активов. Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу ответчиков, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов региона.

Исковое заявление Генпрокуратуры слушал Горячеключевской городской суд Краснодарского края, который вынес решение 18 июня 2025 года. Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что несколько жилых комплексов вдоль Черноморского побережья в Адлерском районе Сочи построили с нарушениями. Для жилой застройки незаконно использовались земли, принадлежавшие овощеводческому совхозу «Чкаловский». По данным прокуратуры, из состава земель сельскохозяйственного назначения выбыло 606 га.

Ущерб, нанесенный РФ утратой земель в Сочи, которые должны использоваться для обеспечения продовольственной безопасности, прокуратура оценила в 4,2 млрд руб. Кроме того, при застройке территории пострадали почвы и растения, вред окружающей среде превысил 1,9 млрд руб.

Ответчики возражали против удовлетворения иска Генпрокуратуры, настаивая на том, что переход прав на участки осуществлялся законно. Кроме того, представители Вигена Саркисяна отрицают его аффилированность с лицами, осуществляющими застройку.

Анна Перова, Краснодар