Чистая прибыль «Циана» за девять месяцев выросла почти на четверть

Прибыль сервиса «Циан» за январь—сентябрь выросла до 2,06 млрд руб. Это на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании. Совокупная выручка «Циана» за девять месяцев выросла на 15%, до 10,9 млрд руб., скорректированная — на 20%, до 2,8 млрд руб.

Компания также представила отчетность по итогам третьего квартала. За июль—сентябрь прибыль «Циана» увеличилась на 45% год к году, до 1,1 млрд руб., совокупная выручка — на 29%, до 4,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 128%, до 1,1 млрд руб. По итогам года компания ожидает роста выручки на 16–17%, а рентабельности по скорректированной EBITDA — на уровне 22–23%.

«Совет директоров уже рекомендовал выплату специального дивиденда в размере 104 руб. на акцию. Следующий дивиденд мы планируем выплатить в середине 2026 года. По нашим прогнозам, его размер составит более 50 руб. на акцию»,— рассказал генеральный директор МКПАО «Циан» Дмитрий Григорьев.

В апреле компания подала заявление на редомициляцию с Кипра в Россию — смену юридического адреса без ликвидации на прежнем месте. В августе две связанные с группой ЦИАН компании были редомицилированы в РФ. 21 октября началась автоматическая конвертация депозитарных расписок Cian PLC на акции МКАО «ЦН» (в российских депозитариях).

Подробности — в интервью Дмитрия Григорьева «Ъ».