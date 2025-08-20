Cian Plc подала регулятору Кипра запрос на редомициляцию в Россию

Бывшая холдинговая компания сервиса ЦИАН Cian Plc подала запрос на редомициляцию в Россию — смену юридического адреса без ликвидации на прошлом месте. На сайте компании сообщили, что заявление направлено по решению акционеров в апреле этого года.

После завершения редомициляции менеджмент намерен вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда. Его размер «может превысить 100 руб. на акцию», отметили в пресс-релизе компании. ЦИАН сообщил, что заявление на редомициляцию будут рассматривать в течение 3-4 недель.

В прошлом году ЦИАН завершил реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd получила 69,94% кипрской Cian Plc. Сделку провели через обмен ценных бумаг. Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией и, перенеся юрлицо в САР Калининградской области, продолжила работать как МКАО «ЦИАН». В начале августа две дочерние компании Cian Plc Mimons Investments Ltd и Fastrunner Investments Ltd на Кипре были редомицилированы в Калининградскую область. Они продолжают работать как МКООО «Мимонс инвестментс» и МКООО «Фастраннер инвестментс».

Гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев рассказал «Ъ», что власти Кипра заинтересованы в уходе российского бизнеса из страны.

Подробности — в интервью «Ъ» с гендиректором ЦИАН.