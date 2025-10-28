Совет директоров «Циана» рекомендовал выплатить спецдивиденд в 104 рубля на акцию

Совет директоров (СД) группы компаний «Циан» рекомендовал акционерам выплатить специальный дивиденд. Его размер составит 104 руб. на акцию, сообщается в пресс-релизе.

По решению СД на 1 декабря назначено собрание акционеров для рассмотрения выплаты спецдивиденда. Предложенная дата дивидендной отсечки – 12 декабря.

21 октября началась автоматическая конвертация депозитарных расписок Cian PLC на акции МКАО «ЦН» (в российских депозитариях). Она завершится не позднее 12 ноября. Акционерам МКАО «ЦН» предложат обмен акций на акции МКПАО «Циан». Этот процесс планируется завершить до даты дивидендной отсечки.

«По техническим причинам сейчас мы не сможем выплатить весь объем накопленной операционной прибыли и ожидаем, что выплата следующего дивиденда произойдет в середине 2026 года. По нашим прогнозам, его размер составит более 50 руб. на акцию»,— прокомментировал гендиректор МКПАО «Циан» Дмитрий Григорьев.

В апреле компания по решению акционеров подала заявление на редомициляцию с Кипра в Россию — смену юридического адреса без ликвидации на прежнем месте. В августе две связанные с группой ЦИАН компании были редомицилированы в РФ.

Подробности — в интервью Дмитрия Григорьева «Ъ».