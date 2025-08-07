Две связанные с группой ЦИАН компании редомицилированы в РФ

Кипрские компании Mimons Investments Ltd. и Fastrunner Investments Ltd. редомицилированы в специальный административный район (САР) в Калининградской области. Компании включили в реестр САР 6 августа, они продолжают деятельность как МКООО «Мимонс инвестментс» и МКООО «Фастраннер инвестментс».

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором обоих МКООО является глава ЦИАН Дмитрий Григорьев. Владеет обеими компаниями кипрская Cian Plc, бывшая холдинговая компания группы ЦИАН, уточняет «Интерфакс».

В декабре 2024 года ЦИАН завершил реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd получила 69,94% кипрской Cian Plc. Сделку провели через обмен ценных бумаг. Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией и, перенеся юрлицо в САР Калининградской области, продолжила работать как МКАО «ЦИАН». В рамках утвержденной дивидендной политики компания намерена до конца года вынести на рассмотрение совета директоров предложения по выплате дивидендов. Гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев рассказал «Ъ», что власти Кипра заинтересованы в уходе российского бизнеса из страны.

Подробности — в интервью «Ъ» с гендиректором ЦИАН.