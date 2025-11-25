CNN: встречи делегаций РФ и США в ОАЭ — подготовка переговоров на высшем уровне

В Абу-Даби, ОАЭ, проходят встречи между представителями США и России, которые должны стать основой для последующих переговоров на высшем уровне. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Один из ключевых членов делегации США — министр армии Дэн Дрисколл, уточняет собеседник CNN. По его словам, после встречи с российскими официальными лицами 25 ноября господин Дрисколл планирует продолжить их и сегодня. О переговорах США и России в Абу-Даби со ссылкой на источники накануне сообщали Financial Times и CBS. По данным FT, в ОАЭ также присутствовал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). При этом информацией о трехсторонней встрече газета не располагает.

Факт встречи РФ и США в Абу-Даби не подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва внимательно следит за сообщениями СМИ о переговорах, однако никаких деталей не раскрыл.

23 ноября в Женеве прошли консультации делегаций США и Украины. По итогам встречи, как уточнили в Белом доме, стороны согласовали большую часть плана Вашингтона по урегулированию. При этом официально перечень мирных инициатив США ни в изначальном, ни в скорректированном после Женевы виде еще не публиковали. Господин Песков говорил, что Кремлю документ также не посылали.