Фридман инициировал арбитраж с Великобританией

Бизнесмен Михаил Фридман инициировал арбитражный спор с Великобританией. Об этом сообщил министр торговли королевства Крис Брайант в ответ на запрос депутата от Лейбористской партии Мартина Роудса, сообщают «Ведомости».

Какие-либо детали спора неизвестны. Господин Брайант сказал, что в этом споре британское правительство настаивает на соответствии своих действий национальным и международным правовым обязательствам. «В связи с продолжающимися разбирательствами правительству было бы нецелесообразно давать дальнейшие комментарии»,— уточнил министр.

Представитель бизнесмена также отказался комментировать спор «на данном этапе».

В 2022 году против Михаила Фридмана ввели санкции Евросоюз (ЕС), Великобритания и Канада, в августе 2023 года — США. В том же году Британия ужесточила санкции против миллиардера. На этом фоне он покинул страну и переехал в Израиль, но из-за начавшейся в стране войны с палестинским движением «Хамас» он уехал в Москву. В апреле 2024-го суд ЕС постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена.

