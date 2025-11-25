Силы ПВО за ночь сбили 249 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 76 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской областью, по четыре — над Курской областью и акваторией Азовского моря, два — над Белгородской областью, еще один — над Липецкой областью.

В результате атаки на Ростовскую область погибли три человека, есть пострадавшие. В Таганроге повреждены два многоквартирных дома, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. В Краснодарском крае в результате налета беспилотников ранены шесть человек, повреждения получили более 20 жилых домов в пяти муниципалитетах. Власти других регионов атаки пока никак не прокомментировали. В Липецкой области ночью объявляли воздушную тревогу.