Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Таганрог

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Таганрог, еще три мирных жителя пострадали, сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки»,— написала госпожа Камбулова в своем Telegram-канале.

Кроме того, в городе были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

Сегодня ночью налету дронов также подвергся Краснодарский край. Повреждены более 20 жилых домов, пострадали шесть человек. Губернатор региона Вениамин Кондратьев назвал атаку одной из самых продолжительных.