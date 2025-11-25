Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили 20 БПЛА
Над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
Еще четыре беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге три человека погибли в результате атаки БПЛА, еще десять — пострадали. По предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные автомобили.
В промзоне загорелось складское помещение. В Неклиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка произошло возгорание после повреждения трубы внешнего газопровода возле частного дома.