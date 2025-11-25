В Таганроге отменили воздушную опасность

В Таганроге отменили воздушную беспилотную опасность. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате ночной атаки в Таганроге три человека погибли и 10 пострадали. По предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные автомобили.

В промзоне загорелось складское помещение. Повреждения также получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. Утром в городе начнется обход для уточнения ущерба.

Константин Соловьев