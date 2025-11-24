Премьер Нидерландов отрицает наличие у ЕС плана по урегулированию на Украине

У стран Евросоюза нет альтернативного плана по урегулированию российско-украинского конфликта в противовес документу США. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф.

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters Дик Схоф

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters

«Однако ведутся активные дискуссии о том, как разработать план, который будет лучше для Украины и Евросоюза. Вчера страны ЕС, Украина и США выступили более сплоченно; теперь нам нужно посмотреть, возможны ли переговоры с Россией. А дальше уже решать России, садиться за стол переговоров или нет»,— заявил Дик Схоф в интервью газете Algemeen Dagblad.

По словам господина Схофа, первоначальный план США из 28 пунктов был значительно скорректирован. Он также заявил, что 27 ноября — срок подписания мирного договора Украиной, который назначил президент США Дональд Трамп, уже не актуален. Это позволит перевести переговоры «правильно», добавил премьер.

Переговоры представителей США, ЕС и Украины состоялись 23 ноября в Женеве. Сегодня газета Financial Times сообщила, что стороны договорились сократить количество пунктов в мирном соглашении с 28 до 19. Подробностей источники издания не раскрыли. Предполагаемый изначальный план из 28 пунктов опубликовал портал Axios. По итогам переговоров в Женеве госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь «огромного прогресса». В совместном заявлении Вашингтон и Киев сообщили, что на основе американского плана они разработали свою «уточненную» версию.

