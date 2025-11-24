Расселенную многоэтажку в Ростове усилили защитными конструкциями

Многоквартирный расселенный дом на улице Нариманова в Ростове-на-Дону усилили. Коммунальщики восстановили защитные конструкции для предотвращения проникновения посторонних. Об этом сообщили в администрации города.

В некоторых местах на окнах были сорваны или отогнуты металлические листы, поэтому неизвестные могли попасть в здание.

В январе 2024 года часть дома на Нариманова обрушилась. В результате было уничтожено имущество собственников, а также нанимателей жилых помещений. В декабре прошлого года снова произошла аналогичная ЧС — обвалился фасад здания и частично упала крыша.

Мария Хоперская