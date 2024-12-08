Скандально известный дом на Нариманова в Ростове снова частично обрушился

Фасад жилого дома на Нариманова, 72/3 сегодня начал обваливаться, также частично упала крыша. Об этом сообщает «Блокнот-Ростов» со ссылкой на очевидцев, которые говорят, что возле дома слышен отчетливый треск.

Как писал «Ъ-Ростов», в январе текущего года произошло обрушение части этого пятиэтажного здания. В результате было уничтожено имущество собственников и нанимателей жилых помещений.

В августе прокуратура Ростовской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного в связи с обрушением этого дома. Виктора Бережного обвинили в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Сергей Иванов