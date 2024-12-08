Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скандально известный дом на Нариманова в Ростове снова частично обрушился

Фасад жилого дома на Нариманова, 72/3 сегодня начал обваливаться, также частично упала крыша. Об этом сообщает «Блокнот-Ростов» со ссылкой на очевидцев, которые говорят, что возле дома слышен отчетливый треск.

Как писал «Ъ-Ростов», в январе текущего года произошло обрушение части этого пятиэтажного здания. В результате было уничтожено имущество собственников и нанимателей жилых помещений.

В августе прокуратура Ростовской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного в связи с обрушением этого дома. Виктора Бережного обвинили в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Сергей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...