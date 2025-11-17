ВККС рассмотрит представление о возбуждении дела против зампреда курского суда

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить возбудить дело против судьи Ольги Петровой. Ведомство инкриминирует ей получение взятки. Рассмотрение представления пройдет 24 ноября, следует из рабочей повестки коллегии.

Ольга Петрова является заместителем председателя Ленинского районного суда Курска. В сентябре господин Бастрыкин требовал возбудить уголовное дело против нее. 15 сентября ВККС должна была рассмотреть представление, о результатах не сообщалось. По данным «Ъ», господин Бастрыкин направил новое представление, так как в первый раз коллегия его не рассмотрела. Это было связано с тем, что госпожа Петрова находилась на больничном.

«Ъ-Черноземье» сообщало, что на причастность судьи к преступлению указала бывшая заместитель руководителя фонда капремонта Курской области Ольга Минакова. Ее задержали в апреле по обвинению в посредничестве при передаче взятки. Следствие считает, что знакомая попросила госпожу Минакову передать 3 млн руб. зампреду Ленинского суда. За это госпожа Петрова должна была назначить не связанное с лишением свободы наказание обвиняемой в мошенничестве подсудимой.

Никита Черненко