В Геленджике нашли незаконный склад с оружием

В Геленджике полицейские обнаружили в нежилом помещении садового товарищества склад оружия и боеприпасов. По данным регионального главка, изъяты порох, охотничье ружье, пистолет, комплектующие, а также 31 предмет, внешне напоминающий пневматические винтовки с внесенными конструктивными изменениями, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владельцем помещения указан 53-летний житель города. По версии полиции, он приобретал оружие и комплектующие через интернет, после чего самостоятельно вносил изменения в их устройство. Отдельно отмечается, что мужчина переплавлял патроны и из полученного свинца изготавливал пули для винтовок.

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с отделом МВД по Геленджику. В действиях задержанного усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 222, 223 и 222.1 УК РФ. Материалы переданы для дальнейшей процессуальной оценки.

Вячеслав Рыжков