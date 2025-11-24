На Дону операторы связи предупредили о возможном отключении мобильного интернета

Операторы связи, включая МТС и Т2, уведомили своих клиентов о возможном временном ограничении работы мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. Уведомления получили абоненты не во всех регионах России. Об этом сообщает «Ъ».

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами»,— отметили в РИА Новости, ссылаясь на уведомление МТС

Т2 сообщил, что ограничения на мобильный интернет вызваны внешними факторами. Компания также отметила, что «наиболее востребованные онлайн-сервисы остаются в рабочем состоянии». Речь идет о «белом списке» Минцифры. В него входят сайты государственных учреждений, некоторых СМИ, маркетплейсов, а также сервисы по заказу такси и доставки еды.

Наталья Белоштейн