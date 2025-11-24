Операторы связи напомнили об ограничении работы мобильного интернета

Российские операторы связи, включая МТС и Т2, напомнили клиентам о возможном временном ограничении работы мобильного интернета «в целях обеспечения мер безопасности». Уведомления получили жители не всех регионов России.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами»,— написано в уведомлении МТС, которое приводит «РИА Новости».

Оператор T2 указал, что ограничение работы мобильного интернета происходит по независящим от компании причинам. Там также добавили, что «востребованные онлайн-сервисы остаются доступными». Речь идет о «белом списке» сайтов, который ведет Минцифры. В него входят порталы государственных учреждений, некоторых СМИ, маркетплейсов, а также сервисов по вызову такси и доставки еды.