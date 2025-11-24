Эрдоган назвал условия, при которых соглашение о мире на Украине будет подписано

Соглашение по Украине будет подписано, если его положения удовлетворят потребности обеих сторон в безопасности и их ожидания, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, компромисс возможен, если вопросы будут согласованы и будет создана прочная основа для начала переговоров.

«Соглашение будет возможно, если план удовлетворит законные ожидания сторон и их потребности в безопасности, не создавая новой нестабильности,— сказал господин Эрдоган журналистам в самолете ЮАР. — Если будут созданы рамки, удовлетворяющие все стороны, это может открыть путь к долгосрочному урегулированию».

Турецкий лидер также подчернул, что Анкара готова содействовать переговорному процессу.

Сегодня во второй половине дня Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут телефонный разговор. Одной из тем станет конфликт на Украине. Турецкий лидер также сообщал, что хочет рассмотреть возобновление черноморской зерновой инициативы. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на турецкий диписточник писало, что Реджеп Тайип Эрдоган также намерен обсудить с российским коллегой двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике.

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Как сообщает газета The Washington Post, Белый дом рассчитывает, что сначала эти документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем план передадут российской стороне. По данным Financial Times, США ожидают, что Украина подпишет соглашение до Дня благодарения — 27 ноября.

Подробности о мирном плане — в материале «Ъ» «Вечно молодой, вечно с планом».

Анастасия Домбицкая