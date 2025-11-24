На Дону производителя птицы оштрафовали на 30 млн рублей за нелегальную миграцию

В Ростовской области к административной ответственности привлечена коммерческая организация за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным собственного источника «Ъ-Ростов», мигрантов на производстве использовал производитель птицы ООО «Индюшкин двор». Оно оштрафовано на 30 млн руб.

Правонарушения на территории предприятия выявили сотрудники УФСБ России в ходе оперативного сопровождения расследования СУ СК России по Ростовской области уголовного дела в отношении бывшего начальника УВМ ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова и его подчиненного — также бывшего начальника отдела по вопросам трудовой миграции Антона Маркина.

Оба представителя Главка подозреваются в превышение должностных полномочий и организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 и ч. 3 ст. 286 УК России).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», фигуранты, несмотря на отсутствие у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства России, дали указания подчиненным не аннулировать ранее выданные мигрантам разрешения на работу. Кроме этого, подозреваемые не привлекли к ответственности их работодателя.

«По имеющейся информации, они длительное время, зная о нарушении законодательства коммерческой структурой, не принимали мер реагирования ввиду имеющихся договоренностей с ее руководством»,— отметили в ФСБ.

Указанные обстоятельства задокументированы, а ООО «Индюшкин двор» привлечено к штрафу.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Индюшкин двор» зарегистрировано в Октябрьском сельском районе Ростовской области. Основным видом деятельности является разведение сельскохозяйственной птицы. Гендиректор — Наум Бабаев. Уставной капитал — 60 тыс. руб.

Наталья Белоштейн