В Адыгее установили 32 камеры ГИБДД вместо 16 запланированных в 2025 году

В 2025 году Республика Адыгея перевыполнила план установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД: помимо изначально запланированных 16 камер, дополнительно установлены еще 16 устройств за счет экономии средств. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе республиканского минстроя.

Комплексы разместили на дорогах различного значения: 12 — на региональных, 17 — на муниципальных и 3 — на участках федеральных трасс. Власти Адыгеи отмечают, что развитие системы контроля способствует снижению аварийности и росту дисциплины водителей.

«Сегодня на автомобильных дорогах нашей республики в ежедневном режиме работают 210 камер фиксации нарушений ПДД»,— отметил руководитель Центра безопасности дорожного движения РА Азамат Керефов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2025 года камеры в Адыгее зафиксировали более 1,9 млн нарушений на сумму свыше 1,2 млрд руб. Современные комплексы функционируют круглосуточно и фиксируют широкий спектр нарушений: превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований разметки и дорожных знаков.

Нурий Бзасежев