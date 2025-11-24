«РИА Новости» назвало темы планируемого разговора Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемого сегодня телефонного разговора с Владимиром Путиным намерен обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкий диписточник. По его словам, господин Эрдоган также хочет подтвердить готовность турецкой стороны вновь принять переговоры делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Турции на прошлой неделе сообщил, что на 24 ноября у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой. Он назвал одной из тем переговоров урегулирование конфликта на Украине. Также Реджеп Тайип Эрдоган хочет рассмотреть возобновление черноморской зерновой инициативы. Кремль подтвердил, что сегодня президенты двух стран созвонятся, но темы предстоящей беседы не раскрыл.

На прошлой неделе стали известны подробности плана президента США Дональда Трампа по Украине. Он включает 28 пунктов, в том числе отказ НАТО размещать войска на Украине, а также признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Евросоюз подготовил встречный план из 24 пунктов.

О попытках урегулирования конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Вечно молодой, вечно с планом».