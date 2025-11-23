Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана 24 ноября

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут 24 ноября телефонный разговор. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Темы разговора представитель Кремля не раскрыл. Господин Эрдоган заявлял, что планирует обсудить с российским коллегой урегулирование конфликта на Украине. Другой темой разговора, по словам турецкого президента, станет возобновление черноморской зерновой инициативы.

Черноморская инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в 2022 году. В соглашении также участвовали Турция и ООН. Сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке.