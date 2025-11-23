Эрдоган планирует в понедельник обсудить с Путиным урегулирование на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на 24 ноября у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Одна из тем переговоров — урегулирование конфликта на Украине, заявил турецкий президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Thomas Mukoya / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

«Мы стремимся и рассчитываем добиться скорейшего разрешения этой ситуации (конфликта на Украине.— “Ъ”), чтобы как можно скорее достичь мира»,— сказал господин Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР (трансляция велась на YouTube-канале Anadolu). Он уточнил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным, «какие шаги можно предпринять, чтобы остановить гибель людей».

Результаты разговора Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом и представителями Евросоюза. Другая заявленная турецким президентом тема переговоров с господином Путиным — возобновление черноморской зерновой инициативы. «Мы хотели, чтобы зерновой коридор достигал как Европы, так и Африки»,— отметил господин Эрдоган.

Черноморская инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в 2022 году. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализацией части зерновой сделки, касающейся российской продукции. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке.