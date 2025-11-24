NYT: США изменили рабочую версию мирного плана по Украине

Рабочая версия плана урегулирования российско-украинского конфликта, который разработали США, отличается от опубликованных ранее вариантов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник. Собеседник газеты уточнил, что Вашингтон и Киев обсуждали изменения в документе из 28 пунктов, в том числе до встречи в Женеве.

Как уточняет NYT, рабочая версия мирного плана отличается от того варианта, который 20 ноября опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко. Идентичный список условий в тот же день распространило Axios. Источники издания утверждали, что тот вариант плана направили в Москву и Киев для обсуждения.

23 ноября в Женеве прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по их итогам сообщил, что мирный план может содержать 26 или 28 пунктов. Он не исключил, что в документ будут внесены изменения.