Der Spiegel: страны ЕС отправили США свой вариант мирного плана по Украине

Главы ведущих европейских стран отправили США свой вариант мирного соглашения по российско-украинскому конфликту. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Участники саммита G20 в Йоханнесбурге (слева направо): президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Издание сообщает, что представители Евросоюза разрабатывали встречное предложение по мирному урегулированию с вечера 21 ноября. Главы европейских стран согласовали его на саммите G20 в ЮАР. Документ представляет собой переработанную версию 28 пунктов плана президента США Дональда Трампа. Рабочий вариант соглашения с предложениями блока передан Белому дому, сообщает Der Spiegel.

Сегодня главы Евросовета, Еврокомиссии и лидеры некоторых стран G7 заявили, что план господина Трампа может служить основой для урегулирования, но требует доработки. Bild пишет, что в ЕС хотят внести правки в четыре пункта плана — о гарантиях безопасности, о признании Крыма, ДНР, ЛНР российскими, о сокращении численности ВСУ и о замороженных российских активах. Делегации Украины, США и ЕС встретятся в Женеве 23 ноября для переговоров по мирному соглашению.

