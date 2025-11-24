Reuters: страны Европы согласны на возвращение России в G8

Агентство Reuters опубликовало один из возможных вариантов европейского плана по урегулированию конфликта на Украине. Один из 28 пунктов документа — возвращение России в состав G8.

Еще один возможный вариант мирного плана, разработанного странами Европы, ранее опубликовало издание The Telegraph. Он содержит 24 пункта. Положения о возвращении России в G8 в нем нет.

20 ноября Axios распространило план, который, как утверждают источники издания, разработали США. В нем пункт о возможном возвращении России в неформальный международный клуб есть.

Россия была участницей международного клуба G8 17 лет, с 1997 года. В 2014 году встреча лидеров участниц клуба должна была пройти в Сочи, однако за несколько месяцев до этого Россию исключили из G8. Причиной стало вхождение Крыма в состав РФ.