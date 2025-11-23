Инсценировка пригодилась для дела

Неожиданный поворот произошел на проходящем в Краснодаре процессе по делу высокопоставленных ростовских судей. Георгий Бондаренко, экс-глава Железнодорожного суда Ростова, заявил, что не передавал в октябре 2022 года взятку председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, как утверждает следствие, а лишь инсценировал это действие, чтобы выяснить, ведется ли за ней слежка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Показания, расходящиеся с версией следствия, дал 21 ноября в Первомайском райсуде Краснодара, где проходит процесс по громкому делу о коррупции в судебной системе Ростовской области, один из обвиняемых Георгий Бондаренко. Напомним, следствие считает, что 13 октября 2022 года господин Бондаренко передал председателю областного суда Золотаревой 400 тыс. руб. за смягчение наказания жителю Волгодонска Мгеру Оганнисяну. Тот в 2021 году был осужден на три года колонии за причинение тяжкого вреда здоровью: во время ссоры с охранником бара он выстрелил в оппонента из карабина «Сайга». В сентябре 2022 года Волгодонской райсуд Ростовской области заменил осужденному неотбытый срок лишения свободы на исправительные работы.

Близкие Мгера Оганнисяна опасались, что апелляционная инстанция по представлению прокуратуры отменит решение. Тогда некое неустановленное лицо обратилось к Георгию Бондаренко с предложением стать посредником при передаче взятки в областной суд, на что председатель райсуда согласился, утверждает обвинение.

В итоге решение в интересах Мгера Оганнисяна по указанию Елены Золотаревой было утверждено апелляционной инстанцией. Судебный акт был отменен кассацией в марте 2023 года, незадолго до того, как стало известно о выявлении фактов коррупции в ростовских судах.

Георгий Бондаренко, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), в ходе допроса в суде представил собственную версию событий. По словам экс-судьи, еще летом 2022 года он заподозрил, что за Еленой Золотаревой ведется слежка. Своими подозрениями он поделился с председателем облсуда и предложил госпоже Золотаревой инсценировать передачу взятки. По словам Георгия Бондаренко, расчет был на то, что сотрудники правоохранительных органов попробуют поймать коррупционеров с поличным и тем самым выдадут себя, а Елена Золотарева докажет свою непричастность к незаконным действиям. Утром 13 октября господин Бондаренко связался в мессенджере с председателем облсуда и напомнил ей о разработанной схеме, «чтобы Елена Золотарева при встрече со мной не наговорила лишнего», сообщил экс-судья.

«В кабинете Елены Золотаревой я передал ей пачку чистой бумаги и записку следующего содержания: "К вам подойдут"» — так экс-глава Железнодорожного райсуда описал дальнейшие события.

Однако сотрудники правоохранительных органов в тот день не стали документировать факт передачи взятки. Данные видеонаблюдения в кабинете председателя облсуда вошли в уголовное дело ростовских судей.

В процессе о коррупции в судебной системе Ростовской области изначально было пять подсудимых — бывшие председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, глава Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, а также предприниматель Альберт Романов. На предыдущем заседании судья Николай Щелочков вынес постановление о приостановлении производства в отношении господина Романова в связи с его отправкой в зону СВО. На заседании 21 ноября председательствующий сообщил, что прокуратура обжаловала это решение в апелляции.

Анна Перова, Краснодар