Сани едут сами

Россия одержала новую победу в своей борьбе за возвращение на международные соревнования. Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию отечественных саночников, фактически признав действующее с 2022 года решение Международной федерации санного спорта (FIL) об их отстранении от участия в топовых турнирах незаконным. Такими же ранее были признаны санкции, примененные к российским бобслеистам и скелетонистам. Правда, вердикт CAS все-таки не предусматривает немедленную «реинтеграцию» саночников в мировой спорт и их выступление на Олимпиаде в Милане и Кортина д’Ампеццо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортсмены Владислав Антонов и Александр Денисьев на Олимпиаде в Пекине в 2022 году

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Спортсмены Владислав Антонов и Александр Денисьев на Олимпиаде в Пекине в 2022 году

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд опубликовал решение по апелляции, которую в эту инстанцию подали Федерация санного спорта России (ФССР), а также шесть представляющих ее спортсменов — Александр Горбацевич, София Мазур, Андрей Богданов, Юрий Прохоров, Екатерина Фомина и Полина Григорьева. Они обжаловали продление конгрессом Международной федерации санного спорта отстранение российских саночников от международных соревнований. Его заседание состоялось в июне. Апеллянты настаивали на немедленном допуске к соревнованиям под эгидой FIL, в том числе квалификационным стартам ближайшей Олимпиады: ее в феврале примут Милан и Кортина д’Ампеццо.

Из сообщения CAS стал известен аргумент, которым руководствовалась головная в санном спорте организация, «изолируя» россиян.

Она утверждала, что наказывает их не по национальному признаку, а «по соображениям безопасности»: якобы выступление спортсменов из России увеличивает «риски инцидентов» с участием зрителей или их оппонентов.

CAS счел меры FIL «неадекватными» ситуации, пояснив, что федерация в любом случае имела возможность обеспечить высокий уровень безопасности.

Решение арбитража можно интерпретировать как вторую подряд победу России в ее борьбе за возвращение в мировой спорт, прежде всего в спорт зимний. Курирующие его федерации, в отличие от летних, проявляют исключительное упорство в «российском вопросе». Ни одна из них до сих пор не допустила россиян к своим состязаниям в нейтральном статусе, лишь две — Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) — допустили их к участию в Олимпиаде, и то с существенными ограничениями, включая ограничения по числу атлетов. На прошлой неделе, однако, случилось что-то вроде небольшого прорыва. Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона отменил решение ее конгресса о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Впрочем, как победы полноценные эти события воспринимать все-таки не стоит. В обоих случаях речь идет о «частичных» отменах, с важными оговорками. Так, бобслейный трибунал подчеркнул, что не обязывает IBSF максимально оперативно «реинтегрировать» россиян в свои турниры, а сама федерация, пообещав выработать «дорожную карту» такой «реинтеграции», пока так ее и не обнародовала. CAS также отметил, что требования российских саночников о «немедленном участии» в состязаниях FIL, то есть фактически и в олимпийском отборе, «были отклонены».

Алексей Доспехов