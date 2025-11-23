Два аэропорта в России возобновили работу

В подмосковном Жуковском и тамбовском аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Работу также восстановили аэропорты Геленджика и Краснодара. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

За 23 ноября силы ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Из-за падения БПЛА загорелась Шатурская ГРЭС в Подмосковье. Всего над регионами России за прошедшую ночь уничтожили 75 беспилотников.